Fusion nucléaire – Trente secondes qui nous rapprochent de la puissance du soleil

Un jour, les réactions de fusion, comme celles qui se produisent dans le soleil, devraient permettre de produire sur Terre de l’énergie à l’infini. Getty Images/iStockphoto

La fusion nucléaire représente le rêve de l’humanité et serait en plus la solution à tous les problèmes énergétiques de la Terre. Dès les années 1960, les scientifiques ont commencé à faire des recherches sur la production d’énergie en imitant la réaction qui se produit depuis des millions d’années dans le Soleil. Entendez par là deux atomes qui s’entrechoquent sous une pression énorme et une chaleur extrême, fusionnent pour former un nouvel atome et libèrent ainsi de l’énergie.

La recherche sur la fusion nucléaire est cependant plus ancienne et possède sa zone d’ombre, que ce soit dans l’invention de la bombe atomique ou, surtout, de la bombe à hydrogène – la première bombe H a été lâchée en 1952 dans le Pacifique. Dans cette dernière, la fusion nucléaire a toutefois lieu de manière incontrôlée. Si l’on veut utiliser de manière ciblée l’énorme quantité d’énergie qui est libérée, il faut des processus maîtrisés.

Un record avec le «soleil artificiel de la Corée»

Les obstacles technologiques font donc que le rêve ne s’est pas encore réalisé. On ne se rapproche ainsi de la fusion nucléaire qu’à petits pas – parfois, sa faisabilité est fondamentalement remise en question. En Corée du Sud, des chercheurs du Korea Institute of Fusion Energy ont toutefois fait un grand pas en avant en direction de cet objectif, puisqu’ils ont réussi à maintenir stable pendant 30 secondes un plasma chauffé à 100 millions de degrés Celsius, record mondial.

Cette performance a été établie dans le réacteur «Korea Superconducting Tokamak Advance Research» (KSTAR), plus communément appelé «le soleil artificiel de la Corée». Dans un réacteur tokamak, de grandes bobines magnétiques disposées en anneau autour du réacteur tiennent suffisamment longtemps en respect le plasma chauffé pour qu’une fusion nucléaire puisse se produire. Si le plasma touchait les parois, il se refroidirait et il n’y aurait pas de réaction.

Des durées plus longues ont déjà été atteintes à des températures plus basses (50 millions de degrés Celsius), puisque des chercheurs chinois ont réussi à atteindre 102 secondes dans un réacteur tokamak. Cependant, pour qu’une fusion nucléaire se déroule de manière autonome et sans apport d’énergie externe, il faut un minimum de 100 millions de degrés Celsius.

Trente ans d’ici l’apparition du premier réacteur rentable

Les avantages de la fusion nucléaire sont évidents: théoriquement, une quantité infinie d’énergie peut être obtenue de cette manière, de surcroît de manière écologique et sûre. Contrairement à la fission nucléaire, la fusion nucléaire n’induit aucun risque d’accident nucléaire et des substances radioactives ne doivent pas être stockées pour des milliers d’années.

En revanche, la fusion nucléaire ne se produit que dans des conditions bien précises. Si le plasma est trop chaud ou trop froid, s’il y a trop ou pas assez de combustible, si les impuretés sont trop importantes ou si les champs magnétiques ne sont pas corrects, la fusion nucléaire s’arrête. Une réaction en chaîne, comme avec de l’énergie nucléaire, n’est pas possible.

Étant donné que la maîtrise de la fusion nucléaire est très difficile à obtenir, il faudra encore un certain temps avant qu’elle ne devienne une réalité. Pour l’heure, les records mondiaux actuels (et ceux qui seront réalisés dans un proche avenir) nécessitent encore plus d’énergie que celle produite par la fusion. Il ne faut donc pas s’attendre à voir un premier réacteur commercialement opérationnel avant 2050.