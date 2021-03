Trente-quatre chats, un vieux chien et un lapin: c’est ce que les défenseurs des animaux ont découvert récemment dans un deux-pièces à Schaffhouse. «Le cas nous a été signalé via les réseaux sociaux», explique Esther Geisser de NetAP (Network for Animal Protection). À leur arrivée, les amis des bêtes ont vite été confrontés à une réalité difficile à supporter. «Certains animaux étaient très maigres, plusieurs chats avaient des diarrhées et déféquaient un peu partout, commente la protectrice des animaux. Ils étaient presque tous porteurs de parasites.»