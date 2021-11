Colombie : Trente-six ans après la catastrophe d’Armero, le Nevado del Ruiz gronde

Le volcan colombien fait preuve ces jours d’une «activité notoire». Le 13 novembre 1986, son éruption avait tué près de 25’000 habitants de la ville d’Armero.

«L’activité de surface du volcan Nevado del Ruiz est notoire, principalement en raison de la chute de cendres et d’une augmentation de la hauteur et de la densité de la colonne de gaz», a prévenu, samedi, sur Twitter, le Service géologique colombien.

La pire catastrophe de l’histoire de la Colombie

Les images d’Omayra Sanchez, une jeune fille de 13 ans restée coincée dans la boue pendant trois jours et trois nuits, dont l’agonie avait été filmée par les caméras du monde entier, avaient alors bouleversé la planète et restent à ce jour gravées dans la mémoire des Colombiens. La catastrophe d’Armero est considérée comme la pire catastrophe naturelle de l’histoire de la Colombie et l’une des éruptions volcaniques les plus meurtrières du XXe siècle.