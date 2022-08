Belgique : Trente-six tonnes de cocaïne saisies à Anvers en six mois

Vaste opération

Les saisies records de 2021 s’expliquaient par la vaste opération menée à la suite d’interceptions d’échanges sur Sky ECC, système de téléphonie très utilisé dans le trafic de cocaïne entre l’Amérique du Sud et l’Europe, qui avaient conduit à une cascade de nouvelles investigations en Belgique, avec plus de 550 arrestations dans le pays.

Par ailleurs, par le biais d’une collaboration avec l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et des pays partenaires d’Amérique du Sud et centrale, 28 tonnes de cocaïne à destination de la Belgique ont également été interceptées dans les ports d’origine au cours du premier semestre, a indiqué mercredi le Ministère belge des finances dans un communiqué.

Principal point d’entrée

Le Panama, l’Équateur, le Paraguay, la Colombie et le Brésil restent les cinq premiers pays d’origine des produits saisis, tandis que la Belgique reste le principal point d’entrée de la cocaïne en Europe, devant l’Espagne et les Pays-Bas. Sur les six premiers mois de 2022, les douanes belges ont également intercepté à Anvers 2,2 tonnes de haschisch et 1,27 tonne d’héroïne, selon le ministère.