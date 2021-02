Bahamas : Trente-trois jours de calvaire au goût de noix de coco

Mardi, la garde côtière américaine a secouru deux hommes et une femme naufragés sur une île déserte depuis environ cinq semaines.

«Je n’arrive pas à me souvenir d’une autre fois où nous avons sauvé des gens coincés depuis plus d’un mois sur une île. C’est une première pour moi.» Maître de 2e classe dans la garde côtière américaine, Brandon Murray, se souviendra longtemps de l’intervention menée mardi sur une île déserte des Bahamas. Cette opération digne d’un film hollywoodien a permis de sauver deux hommes et une femme coincés depuis 33 jours sur ce petit bout de terre. Les malheureux ont survécu en mangeant des noix de coco.