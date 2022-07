Maroc : Trente-trois migrants condamnés après le drame de Melilla

Vingt-trois morts

Le drame a fait 23 morts parmi les migrants, selon les autorités marocaines, et provoqué une forte indignation au Maroc et au-delà. Ce bilan humain est le plus lourd jamais enregistré aux frontières entre le Maroc et Ceuta et Melilla, qui constituent les seules frontières terrestres de l’UE avec le continent africain. Une mission d’information marocaine a conclu la semaine dernière à la mort «par asphyxie» des migrants ayant péri lors de la tentative de passage à Melilla, mettant hors de cause les forces de l’ordre.