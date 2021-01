Début janvier, un homme de 33 ans a été arrêté par la police cantonale zurichoise, qui menait des enquêtes sur des importations de chiens. Le suspect aurait fait venir en Suisse des chiots qu’il aurait mis en vente sur le web. Certains de ces chiens ont été pucés dans des cabinets vétérinaires en Suisse et ont reçu le passeport pour animaux de compagnie afin de les vendre plus facilement et plus cher, comme des animaux nés dans le pays. Trois chiots ont été saisis, a rapporté jeudi la police cantonale zurichoise. Une procédure judiciaire a été ouverte envers le suspect pour fraude et violation de la loi sur la protection des animaux et des épizooties.