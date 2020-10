France : Très affaibli, Bernard Tapie tonne malgré tout face aux juges

Dans l’affaire de l’arbitrage annulé pour «fraude» qui lui avait accordé 403 millions, l’homme d’affaires est rejugé. Mis k.o par un double cancer, il s’est néanmoins emporté de suite.

Bernard Tapie à nouveau devant la justice: quinze mois après sa relaxe, l’homme d’affaires est rejugé depuis ce lundi après-midi à Paris avec cinq co-prévenus dans l’affaire de l’arbitrage lui ayant accordé 403 millions d’euros en 2008 et qui a été annulé au civil pour «fraude».

Le nouveau procès pour «escroquerie» du patron du groupe de médias La Provence, très affaibli à 77 ans par un double cancer de l’estomac et de l’œsophage, s’est ouvert dans une ambiance électrique, avec de premières passes d’armes entre la Défense et la Cour.

D’une voix à peine audible, costume sombre et masque chirurgical sur le visage, Bernard Tapie s’est rapidement emporté, menaçant même de «partir» de la salle s’il ne pouvait s’exprimer sur la revente d’Adidas dans les années 1990, point de départ de son vieux litige avec le Crédit Lyonnais.

La présidente Sophie Clément venait, elle, de rappeler que la justice civile avait rendu deux décisions définitives: l’annulation de l’arbitrage pour «fraude» et la condamnation de Bernard Tapie à restituer les millions perçus.

«Il est absolument évident que cela ne vous lie pas, (...) à moins de considérer que la messe est dite», a rétorqué Me Temime.

Relaxe

Le 9 juillet 2019, le tribunal correctionnel de Paris avait prononcé une relaxe générale en faveur de Bernard Tapie, du PDG d’Orange Stéphane Richard et de quatre autres prévenus poursuivis pour «escroquerie» ou complicité de ce délit.

Le parquet de Paris, qui estime que l’arbitrage était «truqué» et qui avait requis des peines d’emprisonnement contre cinq des six prévenus, dont cinq ans fermes contre Bernard Tapie pour «escroquerie» et «détournement de fonds publics», avait fait appel.