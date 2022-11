Musique : Très attendu, le nouvel album de Mylène Farmer sort ce vendredi

Quatre ans après la sortie de «Désobéissance», la chanteuse française revient avec «L’Emprise», en collaboration avec de nombreux artistes de la nouvelle génération. Décryptage d’un mystère qui fascine depuis plus de 35 ans.

Discrète et pourtant si présente: rare dans les médias, absente des réseaux sociaux, Mylène Farmer, qui sort un nouvel album vendredi, remplit les stades, est reprise par de jeunes artistes et fait même rêver dans le rap.

La mégastar a déjà écoulé 550’000 billets pour sa future tournée à l’été 2023 en France, Suisse et Belgique, avec sept stades complets et six autres dont les dernières places sont en vente, précise son entourage.