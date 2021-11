Genève – Très bon crû pour le soutien aux viticulteurs

Genève : Très bon cru pour le soutien aux viticulteurs

Les bons d’achat Covid proposés aux restaurateurs pour se fournir en vins du canton ont rencontré un vif succès. L’action se poursuit auprès du grand public.

Si l’opération «Localement vôtre» s’achève pour les professionnels de la restauration, elle se poursuit auprès du grand public, qui peut bénéficier de bons d’achats depuis six mois. Selon le canton, c’est l’occasion pour la population du bout du lac «d'offrir, en période de fêtes, des produits du terroir de qualité tout en bénéficiant d'un rabais de 20%». Une manière aussi «d'aider les productrices et producteurs locaux qui vivent une période très compliquée, en encourageant leur engagement en faveur d'une production locale et équitable», a souligné le conseiller d’État Antonio Hodgers. Les bons d’achats sont disponibles sur le site Genève avenue, auprès de vignerons genevois mais également d’agriculteurs, de brasseurs ou encore de fleuristes locaux.