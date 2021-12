Covid : Très contagieux, Omicron change le visage de la pandémie

Près d’un mois après son identification, le variant Omicron apparaît très contagieux et semble échapper en partie aux vaccins avec une grande inconnue: la gravité des infections.

Que change-t-il?

L’Afrique du Sud et ses voisins ont enregistré une flambée de cas de Covid avec l’arrivée d’Omicron, qui a aussi connu une avancée fulgurante dans plusieurs pays européens. C’est le cas du Danemark et du Royaume-Uni. Plus largement, Omicron pourrait être dominant en Europe d’ici à la mi-janvier, selon des propos tenus cette semaine par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Va-t-il remplacer Delta?

Les vaccins sont-ils efficaces?

Plusieurs études récentes, faites en laboratoire, appuient cette dernière hypothèse. Elles montrent que le taux d’anticorps s’effondre face à Omicron chez des vaccinés avec Pfizer/BioNTech, Moderna, et, plus encore AstraZeneca ou Sinovac. Certes, une dose de rappel semble relancer nettement l’immunité par anticorps, comme l’ont notamment annoncé Pfizer et BioNTech, mais on est très loin de savoir à quel point cet effet perdure dans le temps.