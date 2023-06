Genève: Le foyer de l'Etoile pour jeunes migrants fermera fin 2023

Cela fait des années que le foyer de l’Etoile, aux Acacias, est sous le feu des critiques pour ses conditions de vie et son encadrement des requérants d’asile mineurs et jeunes non accompagnés (RMNA). Cela fait des années que l’Hospice général, chargé de l’asile au bout du lac, prévoit de fermer le centre. Ce sera finalement le cas avant 2024, promet le directeur de l’Hospice, Christophe Giroud. Ce dernier regrette «une grande confusion dans la communication» et annonce dans «Le Temps» que des solutions ont pu être trouvées pour reloger les jeunes migrants.