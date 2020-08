Suisse : Très critiquée, la 5G serait pourtant bénéfique pour l’environnement

Une étude dirigée par l’université de Zurich et le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa) indique que le passage de la 4G à la 5G serait largement favorable au climat.

L’utilisation de la 5G pourrait faire baisser l’émission de gaz à effet de serre en Suisse, indique la NZZ am Sonntag, citant une étude menée par l’université de Zurich et le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa) en collaboration avec l’association économique swisscleantech et l’opérateur téléphonique Swisscom.