Montréal

Très endetté, le Cirque du Soleil joue sa survie

La célèbre troupe canadienne lance une restructuration en profondeur pour rebondir après la pandémie.

«Cela permet aux gens qui veulent reprendre l’entreprise de se manifester», a expliqué le patron, Daniel Lamarre, ajoutant que cinq ou six groupes, canadiens comme étrangers, étaient intéressés. Mais dans le même temps, il a aussi annoncé un accord pour l’acquisition du plus grand producteur mondial de cirque par ses actionnaires actuels, aidés par le gouvernement du Québec. Ils se seraient engagés à investir près de 300 millions pour sauver la société.

Sur cette somme, 15 millions sont destinés à offrir une aide supplémentaire aux employés touchés par la crise actuelle et 5 millions serviront à payer les entrepreneurs et les indépendants. Car le Cirque du Soleil a annoncé le licenciement de 3480 salariés sur ses 4600 acrobates et techniciens mis au chômage fin mars. La majorité devraient être réengagés dès que les conditions le permettront, a promis l’entreprise. «On a l’assurance que le Cirque du Soleil va passer à travers la crise et va survivre», a garanti Daniel Lamarre au «Devoir». Selon lui, il faudra deux ans pour revenir à la rentabilité d’avant la crise.