France voisine : Très énervé, il ira se calmer derrière les barreaux

Auteur d’appels téléphoniques malveillants et de menaces avec une arme, un jeune homme a écopé d’une peine ferme.

C’est peu dire qu’il a du mal à contenir ses nerfs. Un jeune homme vient d’être condamné par le tribunal d’Annecy (Haute-Savoie/F) à deux et six mois de prison ferme pour appels téléphoniques malveillants réitérés et violence avec menace d’une arme, rapporte le «Dauphiné Libéré». En juillet 2020, le prévenu s’en est d’abord pris à une standardiste de la préfecture de Haute-Savoie. Mécontent des réponses reçues et du ton «peu commode» de l’employée, selon lui, il l’a rappelée à plusieurs reprises, en la couvrant à chaque fois d’insultes. «J’étais énervé», a indiqué l’homme devant ses juges.