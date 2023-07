Le mari d'Amandine Pellissard a été hospitalisé d'urgence

C’est la deuxième fois qu’Alexandre est atteint d’une phlébite. Instagram

C’est une mauvaise nouvelle qu’Amandine Pellissard a partagée ce jeudi 27 juillet 2023 avec ses abonnés sur Instagram. Alexandre, son mari, a été hospitalisé d’urgence. «Hello, je fais ces petites stories car les nouvelles ne sont pas top aujourd’hui. Vous savez qu’Alexandre a des problèmes au niveau de sa jambe droite, il avait fait une phlébite il y a un peu plus d’un an. Il avait été pris en charge à l’hôpital et il était sorti avec des anticoagulants injectables à prendre pendant un mois et demi et qui étaient administrés par une infirmière qui venait à domicile tous les jours. Il devait se faire opérer cet hiver mais il n’a finalement pas fait l’opération… Déjà mon mari je le connais et s’il met son bas de contention lui-même c’est qu’il a mal», a expliqué en vidéos celle qui s’est lancée dans le X.

Elle a ensuite annoncé qu’Alexandre avait été hospitalisé. «Ce matin, on s’est levé et il ne pouvait même plus poser sa jambe par terre, donc je lui ai dit d’aller aux urgences. Évidemment, il ne voulait pas…», a-t-elle poursuivi. Mais l’angoisse est rapidement montée pour celle qui est enceinte de son neuvième enfant: «Ce qui m’inquiétait surtout, c’est qu’il commençait à s’essouffler en parlant et quand il parlait ça le lançait dans la cuisse. Donc là j’ai compris que le caillot était en train de migrer ailleurs et que l’embolie pulmonaire lui pendait au nez… Donc j’ai fait le 15 (ndlr: le numéro des urgences en France)».

Après de nombreux examens, le couple a appris qu’Alexandre avait un nouveau caillot. «Il était localisé dans le mollet et là a priori il est remonté au niveau de la cuisse. Je suis pas médecin mais j’ai peur car dans la cuisse il y a quand même l’artère fémorale, et si le caillot continue à migrer après c’est les poumons et le cœur! Quelle angoisse», a-t-elle conclu.