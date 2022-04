Présidentielle française : Très large appel à voter pour Macron, Zemmour se range derrière Le Pen

Les réactions et consignes de vote des candidats malheureux n’ont pas tardé dimanche soir, après la victoire d’Emmanuel Macron et de Marine Le Pen au premier tour.

Comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s’affronteront au second tour de l’élection présidentielle.

Ceux qui appellent à voter Macron

Ceux qui excluent le vote Le Pen

La candidate de Lutte ouvrière Nathalie Arthaud a fustigé l’accession de Macron et Le Pen, «deux ennemis mortels pour les travailleurs», au second tour de la présidentielle, sans donner de consigne de vote à ses électeurs. «Les deux (candidats) sont des ennemis de la classe ouvrière», a dénoncé la candidate trotskiste, estimant que quoi qu’il arrive, «Macron fera du Le Pen et Le Pen fera du Macron», et appelant ses électeurs à ne pas se démobiliser en vue des législatives.