Hockey sur glace: Très mauvaise affaire pour un FR Gottéron mal payé

Carter Camper trompe Reto Berra et marque le 2-0. Les Zougois ont ensuite tenu bon.

FR Gottéron a peut-être perdu plus qu’un match mardi en Suisse centrale. Battue par Zoug (4-2), la formation dirigée par Christian Dubé a cédé à son bourreau du soir la 6e place – la dernière directement qualificative pour les play-off – au classement de National League. À deux journées de la fin de la saison régulière, elle n’a plus son destin entre ses patins.

Entreprenants, travailleurs et largement dominateurs, les Dragons ont réalisé la performance qu’ils avaient promis de livrer. Sur la glace du double champion de Suisse en titre, ils ont toutefois cruellement manqué d'efficacité. En panne de résultats depuis la dernière trêve internationale (4 points pris seulement sur les 15 unités en jeu), les Fribourgeois ont aussi vu la malchance s’emmêler, comme c’est souvent le cas pour les équipes plongées dans des spirales négatives.

But décisif improbable

Bien qu’acculé dans sa zone défensive, l’EVZ a trouvé le moyen de prendre le large au tableau d’affichage, totalement contre le cours du jeu. Camper (27e, 2-0), auteur de son premier but de la saison, puis Geisser (28e, 3-0), d’une improbable déviation qui a lobé le malheureux Berra pour le but de la victoire, ont trouvé l’ouverture en l’espace de 40 petites secondes seulement.

Gottéron aurait pu couler après ce double coup du sort. Il n’en a rien été. Dans la foulée, Diaz (30e) a encore touché le cadre du but défendu par Genoni, confirmant le terrible manque de réussite de son équipe dans ce match couperet. Mais Sprunger et ses partenaires n’ont jamais baissé les bras et ont fini par être récompensés pour leur abnégation. Le capitaine des Dragons (33e, 3-1), d’une subtile déviation, puis Bertschy (37e, 3-2), profitant d’un rebond consécutif à… un nouveau poteau de Diaz, ont totalement relancé les Fribourgeois.