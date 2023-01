Sept fois en sept jours : Très mauvaise semaine pour un automobiliste bernois

Un conducteur s’est fait flasher sept fois en une semaine: quatre fois à cause de la vitesse et trois fois pour avoir grillé un feu rouge.

Un radar a immortalisé un conducteur à plusieurs reprises et dans un court laps de temps. (Image d’illustration)

Mais le quadragénaire est peu respectueux des lois. L’homme a également été condamné pour vol et violation de domicile. En juin 2022, il a forcé, avec un complice, un distributeur automatique de cigarettes dans un hôtel et en a volé 30 paquets, pour une valeur de 253 francs, ainsi que de l’argent liquide pour un montant d’environ 520 francs. Puis, en juillet, il est entré dans une filiale Coop malgré l’interdiction de périmètre et a volé une bouteille de jus de pomme.