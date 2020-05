États-Unis

«Très mentalement atteint, Trump doit partir»

Un groupe international de psychothérapeutes appelle au départ du président américain. Ce dernier appelle lui les citoyens à prendre les armes... contre le confinement.

Le locataire de la Maison-Blanche y est allé d'une série de tweets, bien sûr, pour appeler à «libérer» le Minnesota, le Michigan ou encore la Virginie... Et d'ajouter: «Sauvez votre formidable deuxième amendement, il est assiégé.» Une référence à l'amendement constitutionnel qui autorise les Américains à porter des armes à feu... Ce que de nombreux observateurs ont interprété comme un appel à la violence et à prendre les armes contre les dirigeants démocrates locaux. Ce qui a l'air de fonctionner vu les photos publiées par certains sympathisants du président.

Alors, véritable appel à l'insurrection ou agitation pour détourner l'attention d'un bilan dramatique qui prend de l'ampleur chaque jour? Depuis le début de l'épidémie, plus de 850'000 personnes ont été testées positives au virus, et plus de 45'000 en sont mortes. La communication présidentielle est passée, en somme, de «tout ira bien, tout est sous contrôle» à «je l'avais bien vu venir» (voir la compilation vidéo en haut de l'article). Et, bien sûr, à des attaques quotidiennes, en conférence de presse, contre les journalistes qui osent soulever un point contradictoire.