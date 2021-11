Tennis – «Très peu de chances» de voir Federer à l’Open d’Australie

Absent des courts depuis début juillet , et sa défaite contre Hubert Hurkacz , en quarts de finale de Wimbledon, Roger Federer (40 ans) ne devrait pas effectuer son grand retour sur le circuit ATP , en janvier prochain , lors de l’Open d’Australie.

Ivan Ljubicic a dévoilé au micro de Mediaset que le Bâlois n’avait que « très peu de chances » de s’aligner à Melbourne, premier tournoi du Grand Chelem qu’il a remporté à six reprises. L’entraîneur croate a confirmé que son joueur souhaitait reprendre la compétition quand il sera à 100% de ses capacités uniquement.

« Nous en avons parlé et je peux garantir qu'il veut continuer à jouer au tennis. Il fait actuellement de la rééducation, parce qu'il veut revenir », a expliqué le technicien de 42 ans . Avant de se montrer plus pessimiste sur une éventuelle participation de l’actuel 16e joueur mondial au Majeur australien: « Je pense qu'il y a très peu de chances. Il est toujours en convalescence et, le connaissant, il veut être sûr qu'il peut jouer pour gagner le tournoi en étant à 100%. »