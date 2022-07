Suisse: Très peu de parents font appel au congé de prise en charge

Trop de bureaucratie et jugements médicaux

Pourquoi les parents sont-ils si peu nombreux? Il y aurait plusieurs facteurs, selon le journal. D’abord la complexité pour s’inscrire. Il y aurait en effet des pages et des pages de formulaires à remplir. Puis, les dispositions légales seraient aussi décourageantes. Car concrètement, un congé de prise en charge n’est accordé que si l’état d’un enfant s’est modifié de manière «radicale» et que «l’évolution de cette modification est difficilement prévisible ou qu’il existe un risque d’atteinte permanente ou croissante à la santé, voire de décès». Raison pour laquelle les caisses de compensation refusent pas loin d’un quart des dossiers.

«Trop de choses dépendent de l’appréciation des médecins et des caisses de compensation. Il en résulte des inégalités et des incertitudes», critique du coup Irja Zuber, juriste à l’organisation pour handicapés Procap.

Motion en cours

Du côté politique, on commence à réagir. «Lors de l’examen de la loi, on avait trop en tête l’enfant atteint d’un cancer», reconnaît le conseiller aux États Damian Müller (PLR/LU). Pour lui, de nombreux enfants gravement malades passent à travers les mailles d’une loi qui devrait pourtant garantir leur prise en charge. «En outre, tous ceux qui séjournent longtemps à l’hôpital ont besoin de leurs parents», souligne-t-il.

Le sénateur demande dès lors au Conseil fédéral de corriger la loi via une motion signée par des représentants du PS, des Verts et du Centre. Le congé doit être accordé «lorsque le traitement et la convalescence d’un enfant nécessitent une hospitalisation d’au moins quatre jours et si au moins un des parents doit interrompre son activité lucrative pour s’occuper de lui», précise-t-il dans son texte. Ce qui ne nécessiterait ainsi aucune bureaucratie, selon lui. Quant aux coûts, il part du principe que l’enveloppe de 74 millions de francs initialement budgétée par le Conseil fédéral ne sera pas épuisée, même avec son adaptation.

À noter qu’environ 1,9 million de personnes accompagnent un enfant ou un adulte chaque jour en Suisse. Et en 2020, plus de 16’000 enfants (âgé d’un an et plus) ont passé plus de trois jours d’affilée dans un hôpital.