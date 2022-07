«Gêne» et «malaise»

Dans un communiqué, l’élu indique qu’il est désormais interdit de circuler en maillot de bain ou à torse nu dans les rues de la ville côtière. Pour justifier cette décision, il explique que «ces comportements indécents» peuvent «provoquer une gêne et un malaise auprès de la population résidente et des visiteurs et peut conduire à une évaluation négative de la qualité de vie» de Sorrente, avec des «répercussions importantes sur son image et son tourisme».