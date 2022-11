Obwald : Trésor archéologique découvert dans le grenier d’un collège

Des bijoux en bronze, des tessons de céramique, des lampes à huile, des haches en pierre, des outils en silex, des os d’animaux et d’hommes… Plus de 2000 objets archéologiques ont été découverts dans les combles du monastère bénédictin de Sarnen (OW), a annoncé vendredi le Canton d’Obwald. Il s’agit de trouvailles du père Emmanuel Scherer (décédé en 1929), considéré comme le «père de l’archéologie» en Suisse centrale. Il y a une trentaine d’années, la collection a été transférée dans le grenier. Elle a ensuite été oubliée.

Des objets vieux de 40’000 ans

«Ces objets ont été trouvés plus ou moins par hasard lors de travaux de rénovation», explique Christian Harb. La collection couvre des découvertes datant du paléolithique jusqu’au début de l’époque moderne. «Les pièces les plus anciennes doivent dater d’environ 40’000 ans. De nombreuses trouvailles datent du néolithique, soit entre 4000 et 2000 avant Jésus-Christ. Il y a aussi des objets romains, médiévaux et modernes, jusqu’à des photographies des années 20», explique l’archéologue.