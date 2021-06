Cinéma - Trevante Rhode veut faire partager son expérience

Getty Images via AFP

À 31 ans, Trevante Rhodes est l’un des jeunes talents les plus prometteurs de sa génération. Né en Louisiane, il s’est fait remarquer durant sa scolarité comme un grand athlète mais préfère le cinéma au sport. L’acteur américain joue dans le film «Billie Holiday», dès le 30 juin 2021 au cinéma.

Le film «Moonlight» m’a donné une opportunité de montrer au monde ce que cela peut être quand on est un homme noir aux USA. Pour être honnête avec vous, mon but est de faire partager mon expérience aux spectateurs. Je peux passer beaucoup de temps avant de décider ce qui m’intéresse vraiment.

L’histoire de cette grande artiste noire est importante à raconter aux jeunes générations. Elle a été militante jusqu’au bout et a connu la prison, à cause d’une chanson sur le racisme et l’oppression des blacks.