Accalmie: Trêve entre Israël et Gaza après une flambée de violences

Le mouvement palestinien Jihad islamique a annoncé mercredi une trêve, après des échanges de tirs entre des groupes armés à Gaza et l’armée israélienne, consécutifs au décès d’un responsable de l’organisation islamiste qui était en grève de la faim dans une prison israélienne. Les frappes nocturnes ont fait un mort et cinq blessés.

L’Egypte, un des médiateurs traditionnels lors de confrontations entre organisations palestiniennes et Israël, a corroboré ces informations, auxquelles Israël n’a toutefois pas réagi dans l’immédiat. «Nous sommes parvenus à établir une accalmie et les deux parties y ont répondu à partir de ce (mercredi) matin», a déclaré à l’AFP une source de sécurité égyptienne, sous le couvert de l’anonymat.

Retour au calme

Le Qatar et l’ONU sont également intervenus pour établir un retour au calme, à partir de 4 heures (3 heures heure suisse), ont déclaré des sources du Jihad islamique et du Hamas à l’AFP. «Ce cycle de confrontation est terminé, mais la marche de la résistance continue et ne s’arrêtera pas», a affirmé Tariq Salmi, porte-parole du Jihad islamique, dans un communiqué. «Nous soulignons, comme nous l’avons dit à tous les médiateurs qui sont intervenus, la nécessité de remettre le corps du martyr Khader Adnane à sa famille», a pour sa part dit le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, dans un communiqué.