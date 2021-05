Los Angeles : Trey Songz attaqué en justice

Le chanteur est accusé d’avoir frappé un barman durant un show de Cardi B en 2019.

Dans les documents remis à la justice, la présumée victime raconte que la star aurait sauté sur le bar pour s’y asseoir et voir le show de la rappeuse. Le barman lui aurait alors dit qu’il n’était pas autorisé à le faire. Voyant que Trey ne réagissait pas, l’homme dit avoir posé sa main sur son dos pour avoir son attention et lui demander de descendre du bar. C’est là que l’artiste, furieux, se serait retourné et lui aurait balancé un violent coup de poing dans la figure. Il aurait ensuite lancé «un regard vide» aux collègues du malheureux et aurait continué à regarder le spectacle.