Le chanteur Trey Songz encore accusé d’agression sexuelle

Dans sa plainte déposée jeudi 1er juin 2023, cette femme raconte que Trey «était venu derrière elle» et lui avait «arraché le haut de son maillot de bain, attrapé et exposé ses seins» devant les gens autour d’eux. L’artiste avait alors scandé de manière «dégradante»: «Tétons à l’air libre». L’avocat de la plaignante a expliqué que sa cliente avait eu un rire «nerveux» pour «masquer son choc et son humiliation». Son agression, qui a été filmée, a été publiée sur TMZ. Victime d’«une grande douleur mentale et physique, d’un choc et d’une détresse émotionnelle», cette femme réclame 10 millions de dollars en dommages et intérêts à la star. En avril 2023, Trey lui aurait proposé de lui verser 5 millions de dollars pour qu’elle ne l’attaque pas en justice. En vain.