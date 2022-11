Los Angeles : Trey Songz ne sera pas poursuivi pour viol

La star du Rn’B Trey Songz n’a plus sorti d’album depuis «Back Home», paru en octobre 2020.

En février 2022, une femme a porté plainte contre Trey Songz pour des faits qui se seraient déroulés chez lui, à Los Angeles en mars 2016, en marge d’une fête. La victime présumée accusait le chanteur, lors d’un rapport sexuel consenti, de l’avoir sodomisée contre son gré. Elle réclamait 20 millions de dollars de dommages et intérêts pour l’avoir «sauvagement violée» . La plainte a été déclarée irrecevable et l’affaire a été classée par la justice le 1er novembre 2022.

Selon les documents consultés par TMZ, les avocats de Trey Songz ont soutenu avec succès que la femme aurait dû se manifester bien plus tôt auprès de la justice, puisque au moment des faits présumés, le délai pour déposer une plainte pour agression sexuelle en Californie était de trois ans. Il y a donc prescription.

On rappellera que, ces dernières années, l’artiste de Rn’B de 37 ans, auteur de nombreux tubes, comme «Na Na» et «Slow Motion», a dû faire face à plusieurs plaintes pour agression sexuelle, dont l’une déposée par une célèbre ex-sportive. Il a également été impliqué dans une bagarre avec un agent de police et dans une autre avec un barman.