Votations fédérales - Tribunal fédéral choisi au hasard: une folie ou la clé de l’indépendance ?

La Suisse est un des seuls pays au monde où les juges fédéraux doivent rémunérer le parti qui les a fait élire. Il s’agit d’une «taxe sur les mandats», qui assure au juge le soutien de sa formation politique, et qui constitue pour cette dernière une importante source de financement. Cette pratique met cependant à mal la séparation des pouvoirs, comme le relève le Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO), qui a déjà épinglé la Suisse par le passé. Cependant, l’incident entourant Yves Donzallaz (lire plus bas) n’ayant pas abouti à une éviction du juge, le GRECO en tire un bilan plutôt positif.

Le comité propose donc un système pour le moins inhabituel, «exotique» même selon les opposants: le tirage au sort. Si la Grèce antique faisait déjà confiance au hasard pour choisir ses représentants, cet outil est complétement étranger au système politique suisse. Mais pour les initiants, c’est la façon la plus équitable de sélectionner les membres de la plus haute instance juridique du pays, et surtout la plus garante d’une totale liberté d’opinion pour les juges.