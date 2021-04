Argovie - Tricherie 2.0 pour tromper les parcmètres

Avec l’app, pas besoin de retourner à sa voiture pour payer son parking. DR

Auparavant, si vous vouliez tricher lors d’un stationnement, vous deviez soit retourner à votre voiture pour tourner le disque de stationnement, soit vous rendre au parcmètre. Avec l’arrivée de diverses applications de stationnement, cela a changé relate la «Schweiz am Wochenende». Par exemple, avec Parkingpay, qui se veut la plus importante application de stationnement en Suisse, vous pouvez facilement sélectionner une place de stationnement et enregistrer votre voiture via votre téléphone portable. Vous n’avez même pas besoin d’être vous-même sur place.

Une enseignante argovienne avait bien saisi la marche à suivre. Comme chaque matin, elle s’est garée devant le bâtiment de l’école un jour de l’été 2020. Or, dans ce parking, la première heure est gratuite. Ainsi, pendant toute la journée, sept fois au total, l’enseignante a réenregistré sa voiture pile à chaque heure. Mais ce jour-là, un policier a contrôlé les voitures en stationnement. Le lendemain, il a collé six amendes de 40 francs chacune sur le pare-brise de la voiture de l’enseignante. Il serait venu six fois vérifier sur place.

Amendes diminuées, mais gros frais de procédure

La femme a porté l’affaire devant le tribunal de district de Rheinfelden (AG). Elle n’a pas nié les infractions. Elle savait qu’elle avait fait quelque chose de mal, a-t-elle dit. Mais elle a fait valoir qu’il n’était pas possible qu’elle ait reçu six amendes et que ses collègues enseignants, dont certains n’avaient pas payé du tout, n’en aient reçu qu’une seule.

La Cour lui a donné raison et elle n’a dû payer qu’une seule amende et non six. Par contre, la moitié des frais de procédure lui ont été facturés, soit un total d’environ 1500 francs. Elle l’a accepté et a déclaré: «C’est une question de principe pour moi. Il est impossible qu’un policier puisse faire ce qu’il veut.» Dans l’après-midi, le policier était manifestement en mission. De plus, il avait rempli les formulaires d’amendes plus tard depuis son bureau. C’est pourquoi la femme n’a reçu les amendes que le lendemain.

Contrôles possibles depuis le bureau

La manière de faire des forces de l’ordre s’explique. La police a accès à certaines données de Parkingpay. Elle peut voir, par exemple, si une voiture est enregistrée plusieurs fois de suite sur la même place de stationnement. Toutefois, l’agent de police doit alors prouver que le propriétaire n’a pas roulé entre-temps avec sa voiture, au moins brièvement, dans l’intervalle. Cela implique un certain nombre d’efforts, dit Daniel Ringier. Il est chef du Département de la sécurité à l’Association de la police régionale d’Argovie. Mais il relativise: «C’était déjà le cas autrefois, lorsque les parcmètres ou les disques de stationnement étaient majoritairement utilisés.»