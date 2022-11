Genève: Tricheurs sur les chantiers plus lourdement punis

L’ampleur des dégâts reste inconnue

L’Etat ne dispose pas de chiffres sur le nombre de chantiers concernés par le travail au noir. «Mais si l’on se focalise uniquement sur le domaine du ferraillage, on recense une dizaine de cas problématiques tous les mois, illustre le Sit. Et là, on parle juste d’un secteur de 350 personnes, sur environ 5000 ouvriers du gros œuvre. C’est énorme!» Syndicats et patronat estiment de concert que les situations abusives sont nombreuses et régulières. Ils pensent aussi que l’arrêt d’un chantier risque peu de péjorer les ouvriers concernés. Ils seront informés de leur droits et soutenus par les syndicats. Enfin, quid d’une entreprise qui s’avèreraient finalement en règle? La décision de suspendre un chantier ne se prendra pas à la légère pour une broutille, ont martelé les partenaires sociaux: «Le risque d’erreur sera donc minime». L‘Etat a cependant rappelé qu’ in fine, il lui incombera d’assumer une responsabilité civile, le cas échéant.