Zurich : Tricheuse trahie par le bouton de son chemisier

À l’examen théorique du permis de conduire, une trentenaire s’est fait aider au moyen d’une caméra et d’un natel. Elle a été pincée et le Tribunal l’a condamnée.

Condamnée à 40 jours-amende

Elle a été condamnée pour «mise sur le marché et promotion d’appareils d’écoute, d’enregistrement du son et de l’image» et de tentative d’obtention frauduleuse d’un document d’identité ou d’un permis. La femme doit également payer 800 francs de frais.