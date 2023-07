Football: Trinity Rodman écrit l'histoire de son pays

L'attaquante, qui évolue dans le championnats étasunien sous les couleurs du Washington Spirit - elle est la joueuse la mieux payée du championnat de NWSL avec un contrat d'un million de dollars sur trois ans -, en a profité pour écrire l'histoire de sa sélection. A 21 ans, 1 mois et 20 jours, elle est en effet la plus jeune de son pays à inscrire un doublé avec le maillot national.

Son deuxième but est notamment de toute beauté. Trinity Rodman a récupéré elle-même le cuir à une vingtaine de mètres du but adverse - non sans faire une petite faute au passage... -, avant d'envelopper magnifiquement le ballon dans la lucarne du but gallois. Les performances de celle qui a été sélectionnée pour la première fois en janvier 2022 lui ont permis d'être retenue pour sa première Coupe du monde, qui débute dans une dizaine de jours.