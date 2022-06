E-sport : Triomphe du Romand Affi et du Français Gwen sur la scène de Bercy

Le joueur de BDS et le membre de Gameward ont remporté samedi la ZrT Trackmania Cup, devant un public en ébullition.

Après deux ans de report pour cause de Covid, la Trackmania Cup, immense show d’e-sport, s’est enfin emparée de Bercy samedi. «C’est une apothéose», confie à l’AFP le streamer Adrien «Zerator» Nougaret, à la fois créateur, organisateur et commentateur de la compétition.

«Inoubliable»

Près de 15’000 spectateurs ont donné de la voix dans l’enceinte parisienne où le double tenant du titre, le Français Gwendal «Gwen» Duparc, 17 ans, de l’équipe Gameward, a une nouvelle fois remporté le titre sur ce jeu de courses de voitures. Cette fois, celui qui passait encore des épreuves du bac deux jours plus tôt s’est imposé en duo avec le Vaudois Sébastien « Affi» Affolter de la Team BDS après plus de 5 heures de spectacle.

«On a très chaud, on a faim», a déclaré à l’AFP Affi après plus de 5h30 de spectacle. «Mais ça valait tellement le coup de vivre une expérience comme ça, ce sera inoubliable ce qu’on a vécu.»

Reçu par Macron

Pour le streamer de 32 ans, c’est en 2013 que l’aventure Trackmania Cup commence. «Il y avait déjà des compétitions de Trackmania, mais je trouvais que c’était trop mou», explique-t-il. «Je trouvais que les courses étaient trop guindées, trop précises, un petit peu trop professionnelles. On aurait dit des circuits de F1 et c’est dommage dans un jeu vidéo où on peut faire des loopings et sauter dans les airs.» Il élabore alors des circuits «un peu loufoques», avec des défis, des pièges et des obstacles. D’abord exclusivement en ligne, la compétition rencontre un succès immédiat. «Les joueurs ont accroché, mais ceux qui ont le plus accroché, ce sont les spectateurs qui ont trouvé ça très drôle que je bouscule un petit peu la scène professionnelle de Trackmania», dit-il.