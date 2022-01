Ski alpin – Triomphe suisse à Kitzbühel: 1er Beat Feuz, 2e Marco Odermatt!

Alors que la course n’était pas encore terminée, c’est l’Autrichien Daniel Hemetsberger, parti dans le brouillard avec le dossard No 1, qui occupait la troisième place du podium, devant Matthias Mayer et le vétéran français Johan Clarey, qui ne sera donc pas le plus vieux vainqueur à Kitzbühel. Vainqueur vendredi, le Norvégien Aleksander Kilde se trouvait sixième à 1’’23 de Beat Feuz, alors que le Chamoniard Blaise Giezendanner, 3e il y a deux jours, est beaucoup plus loin.