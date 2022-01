Ski alpin – Triomphe suisse à Kitzbühel: Beat Feuz gagne devant Marco Odermatt!

Après la surprise du Britannique Dave Ryding samedi dans un slalom de folie, il n’y a pas eu de surprise ce dimanche sur la Streif. Battus dimanche sur un tracé amputé de sa « tête » et de son saut à la Mausefalle , les Suisses ont répondu présents et de quelle m a nière, a vec beaucoup de classe sur cette piste mythique de Kitzbühel. Cela faisait depuis 1992, après le triplé Heinzer, Mahrer et Gigandet, que les Suisses n’avaient plus réussi un doublé dans le Tyrol.

Kilde seulement 6e!

C’est Daniel Hemetsberger, l’Autrichien très constant cet hiver, parti dans le brouillard avec le dossard No 1, qui a complété ce du podium, devant Matthias Mayer et le vétéran français Johan Clarey. Le Français de 41 ans, encore une fois très à l’aise dans son «jardin», ne sera donc pas le plus vieux vainqueur à Kitzbühel. Mais à deux semaines des JO, le vétéran d’Annecy peut être satisfait de sa course. Contrairement au Norvégien Aleksander Kilde, le vainqueur de vendredi, qui a dû se contenter de la sixième place à 1’’23 de Beat Feuz. Surprenant troisième deux jours auparavant, Blaise Giezendanner a été relégué beaucoup plus loin, au 29e rang. Le Chamoniard était tout aussi déçu que Vincent Kriechmayr, celui qui avait «involontairement volé» la vedette à Beat Feuz à Wengen, seulement 13e en Autriche.