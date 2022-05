Hockey sur glace: Triomphe total de Zoug qui conserve son titre

Gregory Hofmann, Fabrice Herzog (auteur du 2 à 1) et Dario Simion (qui avait égalisé avant de marquer le 3e dans la cage vide) sont revenus de si loin après avoir été menés 3 à 0 dans la série! FRESHFOCUS

L’EV Zoug a rendu possible l’impossible: gagner une finale après avoir été mené 3-0 dans la série. Pour mesurer la portée de cet exploit, même la NHL - hormis en 1942 avec Toronto - n’a jamais connu pareil renversement de situation. L’exploit des Zougois est gigantesque, leur performance grandiose. Cette finale restera gravée dans l’Histoire. C’était la meilleure sur le plan technique et tactique, la plus intense aussi entre deux équipes qui ont élevé la qualité du hockey helvétique à un niveau encore jamais atteint jusqu’ici. L’EV Zoug, qui a remporté son son troisième titre national (1998, 2021 et 2022) est un immense champion. Le ZSC, finalement battu après avoir caressé le trophée du bout des doigts et galvaudé quatre pucks de titres en quelques jours, est un perdant tragique.

Son triomphe de l’acte VII, devant son public en feu, l’EVZ l’a bâti en supériorité numérique. Le power-play a été parfait le soir où l’équipe de Suisse centrale en avait le plus besoin. L’unité spéciale zougoise articulée autour de Jan Kovar a permis aux champions en titre de gommer leur passif d’un but qu’ils traînaient comme un boulet depuis la 2e minute de jeu, lorsque Justin Azevedo a surpris le gardien Leonardo Genoni d’un tir rapide au premier poteau (0-1).

Une première pénalité a remis l’EVZ sur les bons rails: Grégory Hofmann, Jan Kovar, et Dario Simion à la conclusion (5e but de la finale) ont facilement trouvé la solution pour égaliser (18e, 1-1). La deuxième séquence a aussi été victorieuse. Cette fois-ci, Fabrice Herzog a trouvé la lucarne après un irrésistible enchaînement entre Kovar et Simion (34e, 2-1). Pour l’EVZ, deux pas de géant en direction d’un nouveau titre, le troisième de son histoire, venaient d’être faits.

Genoni dans la légende

Leonardo Genoni, ce géant, s’est ensuite occupé du reste. Le gardien des Zougois a tout simplement été monstrueux en finale dès le moment où son équipe s’est retrouvée menée 0-3 dans la série. Le portier international a fermé la boutique dès l’acte IV et n’a encaissé que… trois buts lors des quatre matches suivants alors que l’EVZ était à chaque fois dos au mur. Genoni, qui avait remporté ses six précédentes finales (trois fois avec Davos, deux fois avec Berne et celle de l’année passée contre Genève avec Zoug), a encore ajouté une ligne à sa légende. Le voici désormais couronné à sept reprises, un record absolu à l’ère moderne du hockey suisse qu’il partage désormais avec Jörg Eberle.