Ski de fond: Triomphes scandinaves sur le Tour de Ski 

Johannes Klaebo et Frida Karlsson ont ajouté leur nom au palmarès du Tour de Ski. Le Norvégien s’est offert une troisième couronne sur cette épreuve après 2019 et 2022, alors que la Suédoise monte pour la première fois sur la plus haute marche du podium de ce rendez-vous devenu incontournable dans le calendrier de la Coupe du monde de ski de fond.