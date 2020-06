Coronavirus

Tripadvisor déconseille la France, des hôteliers outrés

Un message d’avertissement apparaît sur toutes les recherches d’établissements en France. L’office de tourisme de Thonon-les-Bains est outré.

C’est un nouveau coup dur dont les professionnels du tourisme en France se seraient bien passés. Comme l’a constaté France Bleu , le site Tripadvisor déconseille les destinations dans tout le pays. Une simple recherche sur la plateforme, et l’on constate qu’effectivement, un avertissement apparaît en haut de la page: «Les voyages touristiques sont actuellement restreints vers cette destination en raison du Covid-19», peut-on lire dans un encadré.

Un niveau particulièrement faible de réservations ces derniers jours et un nombre inquiétant d’annulations ont mis la puce à l’oreille de certains hôteliers de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie). L’Office du tourisme de la commune a été alerté, et l’affaire a été signalée aux instances nationales de la branche.

Pas d’avertissement pour les autres pays

Le fameux message d’avertissement n’apparaît pas lorsque l’on recherche des établissements en Suisse, en Allemagne ou en Italie, notamment. Une situation qui exaspère Julie Legros: «Toutes les heures où ce message s’affiche, ce sont des heures où nous perdons de l’argent. (…) Alors on ne va pas baisser les armes, tant que le message ne sera pas enlevé, puisqu’il n’est pas présent, ni sur l’Italie, ni sur l’Espagne, sur l’Allemagne, et que nous ne sommes pas plus touchés par le Covid-19 que ces destinations», conclut-elle.