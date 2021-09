Football : Triplé de Benzema pour le carton du Real

Le Français a marqué trois des cinq buts que les Madrilènes ont passés au Celta Vigo. À l’Atlético, Griezmann n’a pas brillé pour son retour.

Karim Benzema a brillé avec le Real Madrid, qui a corrigé le Celta Vigo 5-2 dimanche pour la 4e journée de Liga, et Eduardo Camavinga a marqué pour sa première apparition. Les Français du Real ont été à l’honneur: alors que la «Maison blanche» avait mal débuté sa partie, en encaissant un but après seulement 4 minutes de jeu par Santi Mina, Karim Benzema (trois buts et une passe décisive) et la jeune recrue Eduardo Camavinga (buteur pour sa première sous le maillot blanc) ont redonné le sourire aux supporters merengue, de retour au Santiago-Bernabeu après 18 longs mois d’attente.