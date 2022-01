Football - Triplé de Lewandowski pour le Bayern

Robert Lewandowski trompe Marvin Schwäbe pour inscrire son deuxième but.

Boum! Boum! Boum! Dans le quasi-huis clos des tribunes, le canonnier du Bayern Robert Lewandowski a tout de même fait résonner le stade samedi, avec un triplé contre Cologne (4-0) qui permet au «Rekordmeister» de reprendre six points d’avance sur Dortmund après 19 journées de Bundesliga.

À lui tout seul, le Polonais a marqué cette saison 23 des 61 buts du Bayern en championnat. Il est non seulement dans les temps de son incroyable record de la saison dernière, qu’il avait terminée avec 41 buts en 34 journées, mais il caracole aussi en tête du classement des meilleurs buteurs des grands championnats européens, suivi de loin par Karim Benzema (Real Madrid) et ses 17 buts en Liga.

Corentin Tolisso a marqué l’autre but des Bavarois qui, avec 46 points en 19 journées, regardent de haut leurs poursuivants.

Derrière Munich et Dortmund (40 pts), la lutte pour les deux autres places en Ligue des champions fait rage. Hoffenheim, battu 2-1 par l’Union Berlin reste troisième avec 31 pts, à égalité avec le club de la capitale.

Leverkusen (29 pts) peut cependant grimper sur le podium en cas de victoire à Mönchengladbach à 18h30. Fribourg, cinquième (30 pts), reste également dans la course, malgré sa débâcle vendredi soir à Dortmund (5-1).

Dans les autres rencontres de l’après-midi, Mayence, avec Silvan Widmer titulaire, s’est imposé 1-0 contre Bochum et prend la neuvième place du classement.

Il n’y a pas eu de but entre Wolfsburg, avec Renato Steffen jusqu’à la 64e, et le Hertha Berlin. Les deux équipes sont respectivement 14e et 13e du classement.