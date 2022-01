Football – Triplé de Lewandowski pour le Bayern, Leverkusen sur le podium

À lui tout seul, le Polonais a marqué cette saison 23 des 61 buts du Bayern en championnat. Il est non seulement dans les temps de son incroyable record de la saison dernière, qu’il avait terminée avec 41 buts en 34 journées, mais il caracole aussi en tête du classement des meilleurs buteurs des grands championnats européens, suivi de loin par Karim Benzema (Real Madrid) et ses 17 buts en Liga.

Elvedi buteur, Sommer arrête deux penaltys

Robert Andrich (51e) et Patrik Schick (74e) ont marqué les buts du Bayer, au cours d’un match où le gardien de la Nati a arrêté deux penaltys tirés par Schick (50e) et par Kerem Demirbay (87e). Et c’est l’autre joueur de l’équipe de Suisse, Nico Elvedi, qui a marqué le seul but de Gladbach (81e).