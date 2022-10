Football : Triplé d’Osimhen et nouvelle victoire pour Naples

Leader de Serie A, Naples n’a pas été inquiété par Sassuolo (4-1). Gâce à cette victoire née d’un triplé d’Osimhen, les Napolitains sont plus leaders que jamais.

Portés par leur attaquant nigérian Victor Osimhen, auteur d’un triplé (4e, 19e, 77e), et par l’ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia, buteur (36e) et passeur décisif, les Napolitains restent la seule équipe invaincue en championnat. Le Napoli compte à présent six points d’avance sur son dauphin, l’AC Milan, qui se déplace au Torino.