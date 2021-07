JO de Tokyo - Triplé historique en VTT: revue de presse et tour du web

«Suisse 3, France 0». Le site de «RMC Sport» a joué la carte de l’humour et adressé un petit clin d’œil footballistique pour saluer le triplé helvétique alors que les deux grandes favorites françaises, Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot, ont terminé loin derrière Jolanda Neff (or), Sina Frei (argent) et Linda Indergand (bronze).