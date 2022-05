Votations : Triple oui dans les urnes ce dimanche: décryptage

Un sondage 20Minuten/Tamedia sur les trois objets soumis au peuple ce dimanche permet de tirer des tendances sur la manière de voter.

Près de 40% du corps électoral a participé au scrutin du 15 mai. jbm

Loi sur le cinéma

La loi sur le cinéma a été acceptée avec 58,4% de oui. Les sondages effectués avant la votation laissaient présager un résultat moins net. De plus, un fossé entre la Suisse alémanique et romande était attendu. Il n’en a rien été. Par ailleurs, il n’y a pas eu de différence de votre entre les hommes et les femmes. Si les 18-34 ans ont été 51% a accepté ce qu’on a appelé la «Lex Netflix», les 65 ans et plus ont dit oui à 68%. Et les villes ont été plus favorables à cette loi que les campagnes.

L’argument qui a fait pencher les votants vers le oui est le fait que, aujourd’hui, les bénéfices des fournisseurs de streaming et des chaînes de télévision étrangères partent à l’étranger. Une part devrait donc ainsi être investie en Suisse. Le fait que de l’argent puisse être investi dans des productions suisses ou européennes et non plus dans les productions américaines a également séduit.

Loi sur le don d’organe

Un «Röstigraben» relatif a été constaté au sujet de la loi sur le don d’organes qui a été acceptée à 60,2%. En Romandie, le oui avoisine les 70% tandis qu’il n’est que de 55% en moyenne en Suisse alémanique. À la question de savoir si les votants s’inscriront quand même dans un registre pour s’opposer au prélèvement d’organes, ils sont 36% à dire oui ou plutôt oui. Quand on demande si les personnes qui refusent de donner leurs organes doivent quand même en recevoir en cas d’urgence, la réponse reste favorable (58% de oui ou plutôt oui), alors que 36% des sondés se disent opposés.

Référendum Frontex

Le renforcement de Frontex a été accepté à 71,5%. Les hommes ont été plus nombreux que les femmes à glisser un oui dans les urnes. Et les jeunes ont été plus réticents à accepter cet objet que les personnes plus âgées. Ce oui, n’est pourtant pas un blanc sein pour le Conseil fédéral. À la question subsidiaire du sondage: «Le Conseil fédéral doit-il faire pression sur les autres États membres de l’espace Schengen pour qu’ils réforment Frontex?» Les sondés sont à 60% pour à plutôt pour que cela se fasse.

Informations sur le sondage 9085 personnes de toute la Suisse (6211 Alémaniques, 2590 Romands et 284 Tessinois) ont participé à ce sondage «20 minutes/Tamedia» qui s’est déroulé en ligne du 12 au 15. Il a été réalisé en collaboration avec l’institut de sondage LeeWas. Les résultats ont été pondérés selon les variables politiques, géographiques et démographiques. La marge d’erreur se situe à +/- 1,9%.