Canton de Lucerne : Tripot clandestin: 7 personnes arrêtées

La police lucernoise a mené samedi deux opérations coordonnées qui ont permis plusieurs interpellations en lien avec des paris et des jeux d’argent illégaux.

Sept personnes suspectées de paris et jeux d’argent illégaux ont été interpellées samedi dans le canton de Lucerne.

Sept personnes soupçonnées de paris et jeux d’argent illégaux, ainsi que d’infractions à la loi sur les étrangers et l’intégration, ont été arrêtées samedi soir à Lucerne et à Emmenbrücke (LU).