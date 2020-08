Football

Trippier s’offre un chien de garde à prix d’or

Le latéral de l’Atletico Madrid a fait l’acquisition d’un rottweiler pour protéger sa maison, moyennant 20'000 livres.

Une pratique répandue chez les footballeurs

«Un chien de protection Chaperone K9 offre le nec plus ultra en matière de sécurité personnelle et familiale, tout en étant un membre de la famille fidèle et aimant», précise l’entreprise sur son site.