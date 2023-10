Tristan Lopin arrive à faire rire en parlant de son viol

En pleine promo pour son nouveau one-man-show intitulé «Irréprochable», Tristan Lopin a fait des révélations étonnantes dans l’émission «Quelle époque», diffusée samedi 7 octobre 2023, sur France 2. Sur scène, celui qui a été révélé grâce à ses vidéos sur YouTube raconte avec un humour déconcertant un drame survenu durant son adolescence. Ce qui a interpellé la présentatrice Léa Salamé. «Vous arrivez à nous faire faire rire sur le viol que vous avez subi à l’âge de 13 ans par un homme qui en avait 35 et vous parvenez à en faire quelque chose de drôle. On rit», lui a-t-elle dit.

Le Français de 36 ans, qui avait déjà parlé de cette agression sexuelle dans les médias en 2021, lui a répondu que le but de son spectacle était de pouvoir faire rire son public sur des sujets graves. «Pendant le confinement, j’ai eu le temps de brasser ce qu’il se passait dans ma tête et ce viol est remonté à la surface même si j’avais le sentiment d’être passé à autre chose. Donc j’ai commencé à coucher sur le papier cette histoire-là», a-t-il raconté. L’humoriste a alors constaté que cela l’avait aidé à surmonter cette épreuve. L’agresseur avait été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Il avait également dû verser à sa victime 5000 euros en dédommagement. «Je me suis acheté un aspirateur Dyson avec cet argent», a balancé Tristan en riant.

Sur un ton plus sérieux, il a tenu à faire passer un message important à ses yeux. «Je me suis dit que c’était aussi intéressant de montrer aux spectateurs que les gens qui les entourent et qui sont très solaires, très sympas et toujours de bonne humeur sont des personnes à qui il est arrivé des choses. Il ne faut pas s’arrêter à l’image que les gens renvoient.» Notons que l’artiste, qui avait présenté son premier spectacle en Valais, se produira au Théâtre du Léman à Genève, le 7 mars 2024.