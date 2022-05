Hockey sur glace: Tristan Scherwey: «Ca peut nous coûter le tournoi» 

Scherwey donne de sa personne

Les joueurs cités en exemple par l’attaquant du CP Berne ne sont pas franchement ceux auxquels on pense en premier lorsqu’il s’agit de défendre un avantage au score ou de se coucher devant un tir adverse. L’état d’esprit affiché par les trois attaquants est forcément positif pour la suite du tournoi de l’équipe de Suisse. Ce d’autant plus que cette attitude n’a pas bridé les trois protagonistes de l’autre côté de la patinoire (trois assists pour Suter, deux points pour Malgin, un but pour Hischier).

«Croyez-moi, on a parlé des nombreuses pénalités écopées, a confié le joueur originaire de Flamatt. On est conscients qu’elles peuvent nous coûter cher. Ça peut même nous coûter le tournoi. On va devoir analyser cet aspect de notre jeu et le changer au plus vite. Malgré tout, ça nous a fait du bien de gagner un match de cette manière. On s’est bien battus et il le fallait car c’était serré.»